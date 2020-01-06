Milan Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...  - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Ibrahimovic oynayacak mı? Muhtemel 11'ler

Milan Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Ibrahimovic oynayacak mı? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı devam ediyor... Milli yıldızımız 'nun da formasını giydiği Milan, evinde Samdoria'yı konuk ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği ve merakla izlemeyi beklediği Zlatan Ibrahimovic, bilindiği üzere yeniden Milan'a döndü... Peki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var? Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic de forma giyecek mi? Bu soruların yanıtını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Sampdoria ile karşılaşıyor. 17 hafta sonunda AC Milan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Milano ekibi 21 puanla 12. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Sampdoria ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve düşme hattından 1 puan üstte bulunuyor.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak mücadeleyi hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den canlı yayınlanacak.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Davide Calabria, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Susa, Hakan, Ibrahimovic

Sampdoria: Audero, Murillo, Ferrari, Colley, Murru, Depaoli, Thosby, Linetty, Jankto, Ramirez, Gabbiadini.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Sampdoria sahasında 1-0 kazanmıştı.

IBRAHIMOVIC'İN MİLANO'DAKİ İLK MAÇI...

Yeni transfer dünyaca ünlü golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Milano ekibinde ilk maçına çıkacak.

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  1. 06.01.2020
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