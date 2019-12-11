A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-16 Aralık'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Necla Güngör Kırağası tarafından belirlenen ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler), Gülsüm Tunç (Hakkarigücü).
Defans: Didem Karagenç, Esra Erol, Çiğdem Belci (Beşiktaş), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Kezban Tağ, Medine Erkan, Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Nurşen Yaprak (Sgs Essen).
Orta Saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Sümeyra Kıvanç, Yaşam Göksu, Seda Nur İncik, Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Berivan İçen (Beşiktaş), Bilge Su Koyun (Fatih Vatanspor), Büşra Kuru (Ffc 08 Niederkirchen), Setenay Sırım (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor).
Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor), Esra Manya (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü).
- 11.12.2019
- Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...
- Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den 'feda'karlık!
- Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar...
- Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.