Rusya tüm spor organizasyonlarından men edildi

Dünya Anti Doping Komitesi (WADA), İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men etti. Tokyo 2020'de dopinge karışmamış Rus sporcular tarafsız bir bayrakla bireysel olarak katılım sağlayabilecek.

Rusya, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na da katılamayacak ancak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için herhangi bir engelleme kararı bulunmuyor.

GÖZLER FIFA'DA

A Spor yorumcusu Haldun Domaç ise FIFA'nın bu kararı tanımayabileceğini dile getirdi. Rusya'nın Dünya Kupası'na katılımı FIFA'nın iznine tabii olacak. Rusya'nın ayrıca WADA'nın kararına itiraz etme hakkının bulunduğu ve reddedildiği takdirde CAS'a gidebileceği bildirildi.

Bu karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek, büyük uluslararası organizasyonlara da katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak. Ayrıca karar gereği Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Rusya, daha önce de 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda devlet destekli doping yaptığı gerekçesiyle 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmişti.

RUSYA HANGİ CEZALARLA KARŞI KARŞIYA?

- 4 yıl boyunca hiçbir aktiviteye ev sahipliği yapamayacak, konuk olamayacak ve teklif verme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

- 4 yıllık süreçte ülke bayrağı hiçbir önemli etkinlikte dalgalanmayacak.

- Rusya, teklifin dört yıllık süre boyunca veya sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı için başvuramayacak.

- Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiçbir şekilde karışmadıklarını kanıtladıkları takdirde dört yıl içinde gerçekleştirilecek olan önemli etkinliklere katılabilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.

- 4 yıllık dönemde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma hakkının zaten Rusya'ya verildiği durumlarda, imzalayan kişi bu hakkı geri çekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansız olmadıkça başka bir ülkeye yeniden atamalıdır.