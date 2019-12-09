Rusya tüm spor organizasyonlarından men edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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tüm spor organizasyonlarından men edildi

Rusya tüm spor organizasyonlarından men edildi

(), 'yı 4 yıl süreyle turnuvalardan men etti. Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 'nda yer alamayacak.

(), 'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda 'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men etti. 'de dopinge karışmamış Rus sporcular tarafsız bir bayrakla bireysel olarak katılım sağlayabilecek.

Rusya, 'da düzenlenecek 2022 'na da katılamayacak ancak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için herhangi bir engelleme kararı bulunmuyor.

GÖZLER FIFA'DA

A Spor yorumcusu Haldun Domaç ise 'nın bu kararı tanımayabileceğini dile getirdi. Rusya'nın Dünya Kupası'na katılımı FIFA'nın iznine tabii olacak. Rusya'nın ayrıca WADA'nın kararına itiraz etme hakkının bulunduğu ve reddedildiği takdirde CAS'a gidebileceği bildirildi.

Bu karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek, büyük uluslararası organizasyonlara da katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak. Ayrıca karar gereği Rusya, Oyunları ve Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Rusya, daha önce de 2014 Soçi 'nda devlet destekli doping yaptığı gerekçesiyle 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmişti.

RUSYA HANGİ CEZALARLA KARŞI KARŞIYA?

- 4 yıl boyunca hiçbir aktiviteye ev sahipliği yapamayacak, konuk olamayacak ve teklif verme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

- 4 yıllık süreçte ülke bayrağı hiçbir önemli etkinlikte dalgalanmayacak.

- Rusya, teklifin dört yıllık süre boyunca veya sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı için başvuramayacak.

- Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiçbir şekilde karışmadıklarını kanıtladıkları takdirde dört yıl içinde gerçekleştirilecek olan önemli etkinliklere katılabilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.

- 4 yıllık dönemde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma hakkının zaten Rusya'ya verildiği durumlarda, imzalayan kişi bu hakkı geri çekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansız olmadıkça başka bir ülkeye yeniden atamalıdır.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 14:35
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