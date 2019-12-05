Herkesin konuştuğu Haaland'ın sözleşmesindeki sürpriz madde! 20 milyon euro... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Herkesin konuştuğu Haaland'ın sözleşmesindeki sürpriz madde! 20 milyon euro...

Herkesin konuştuğu Haaland'ın sözleşmesindeki sürpriz madde! 20 milyon euro...

Avrupa futbolunun son dönemdeki en çok konuşulan yeteneklerinden biri olan , ara döneminde Salzburg'tan tahmin edilen rakamların çok altına transfer olabilir. 19 yaşındaki Norveçli golcünün 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.

, ara döneminde Salzburg'tan tahmin edilen rakamların çok altına transfer olabilir. Bild'in haberine göre, adı Avrupa'nın devlerine de gitmesi gündemde olan ve 100 milyon euro'luk rakamlar yazılan 19 yaşındaki Norveçli golcünün 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.

Haaland'ın olası adresi olarak ise Borussia Dortmund gösterildi. 19 yaşındaki futbolcunun adı Juventus, Napoli, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Sevilla ve Valencia ile de anılıyor

Erling Haaland bu sezon 'ta 20 maçta 27 gol atarken, 7 asist yaptı.

  1. 05.12.2019
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