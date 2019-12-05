Herkesin konuştuğu Haaland'ın sözleşmesindeki sürpriz madde! 20 milyon euro...
Avrupa futbolunun son dönemdeki en çok konuşulan yeteneklerinden biri olan Erling Haaland, ara transfer döneminde Salzburg'tan tahmin edilen rakamların çok altına transfer olabilir. 19 yaşındaki Norveçli golcünün 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.
Erling Haaland, ara transfer döneminde Salzburg'tan tahmin edilen rakamların çok altına transfer olabilir. Bild'in haberine göre, adı Avrupa'nın devlerine de gitmesi gündemde olan ve 100 milyon euro'luk rakamlar yazılan 19 yaşındaki Norveçli golcünün 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.
Haaland'ın olası adresi olarak ise Borussia Dortmund gösterildi. 19 yaşındaki futbolcunun adı Juventus, Napoli, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Sevilla ve Valencia ile de anılıyor
Erling Haaland bu sezon Red Bull Salzburg'ta 20 maçta 27 gol atarken, 7 asist yaptı.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Herkesin konuştuğu Haaland'ın sözleşmesindeki sürpriz madde! 20 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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