Halil İbrahim Öztürk “Takımın geliştiğini görmek gurur verici”
Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, “Hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur verici” dedi. Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri Şekerspor hafta sonu oynadığı maçta rakibi Kayseri Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Kayseri Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, "Keyifli bir doksan dakika oynadık. Berabere kalmamıza rağmen sporcularımın kendilerinden büyük hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur duyucu. Aidiyet duygusuyla, formasının, takımının, hakkını veren takımız. Bugün potansiyellerinizi yansıtmak adına güzel, istekli bir oyun sergiledik ama gol bulamadık. Oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
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abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Halil İbrahim Öztürk “Takımın geliştiğini görmek gurur verici” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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