Halil İbrahim Öztürk “Takımın geliştiğini görmek gurur verici” - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Halil “Takımın geliştiğini görmek gurur verici”

Halil İbrahim Öztürk “Takımın geliştiğini görmek gurur verici”

Şekerspor Öztürk, “Hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur verici” dedi. Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden hafta sonu oynadığı maçta rakibi ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Öztürk, "Keyifli bir doksan dakika oynadık. Berabere kalmamıza rağmen sporcularımın kendilerinden büyük hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur duyucu. Aidiyet duygusuyla, formasının, takımının, hakkını veren takımız. Bugün potansiyellerinizi yansıtmak adına güzel, istekli bir oyun sergiledik ama gol bulamadık. Oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 25.11.2019
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