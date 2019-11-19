EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
D Grubu'nda İsviçre ve Danimarka, F Grubu'nda İspanya ve İsveç, J Grubu'nda İtalya ve Finlandiya, EURO 2020'ye gitme hakkını elde etti. Gecenin maçlarında en dikkat çeken skoru ise Ermenistan karşısında sahadan 9-1'lik skorla ayrılan İtalya aldı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi. Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı.
İSPANYA RAHAT GEÇTİ
F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı. İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu.
Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.
J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı. Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Cebelitarık-İsviçre: 1-6
İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1
F Grubu
İspanya-Romanya: 5-0
Malta-Norveç: 1-2
İsveç-Faroe Adaları: 3-0
J Grubu
İtalya-Ermenistan: 9-1
Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3
Yunanistan-Finlandiya: 2-1
- 19.11.2019
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.