EURO 2020 kura çekimleri ne zaman?
EURO 2020 eleme grubu son hafta maçında Andorra'yı, Enes Ünal'ın golleriyle sahadan 2-0 yenen Milli Takım, kura çekimini beklemeye başladı.
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