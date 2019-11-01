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01 Kasım 2019, Cuma
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LA Galaxy Ibrahimovic'le uzatmak istiyor

LA Galaxy Ibrahimovic'le uzatmak istiyor

takımlarından Galaxy, sözleşmesi bir ay sonra dolacak olan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'e yıllık net 7 milyon Euro maaş içeren yeni bir kontrat önerecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen 38 yaşındaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir ay sonra bitecek. Tecrübeli futbolcu yayınladığı bir videoda İspanya'ya döneceğini söylemiş ancak bu hareketin arkasında sponsor olayı çıkmıştı.

Golcü isimle ilgili İtalyan basınında flaş bir iddia yer aldı. Tutto Mercato'da yer alan habere göre LA Galaxy, İsveçli yıldızın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ibrahimovic bu sözleşmeye imza atarsa yıllık 7 milyon Euro net maaş kazanacak.

Yıldız futbolcu MLS'e geldiği ilk yıl kulübüyle 1.5 milyon dolar gibi bir rakama anlaşmıştı, tecrübeli ismin maaşı geçtiğimiz yıl 7 milyon dolara yükseltilmişti.

NAPOLI'NİN KAPILARI AÇIK

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 'de oynamak istediğini söyleyen Ibrahimovic'e yanıt, teknik direktör Ancelotti'den gelmişti. İtalyan çalıştırıcı, İsveçli oyuncuya kapılarının açık olduğunu dile getirmişti.

  1. 01.11.2019
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