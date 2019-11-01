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01 Kasım 2019, Cuma
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Ben Arfa'ya Fransa'dan iki talip çıktı

Ben Arfa'ya Fransa'dan iki talip çıktı

Transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan ve gideceğ kulüp merak konusu olan Hatem Ben Arfa'ya, Fransa Ligue 1'den iki takım talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başından bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Hatem Ben Arfa için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. oyuncuya sürpriz bir transfer çağrısı geldi.

Başkanı Jean-Pierre Rivere yaptığı açıklamada, Ben Arfa'nın takıma dönmesine açık kapı bıraktı. Öte yandan Fransız basınından L'Equipe ise oyuncuyla ilgilenen iki kulüpten birinin Nice diğerinin ise Nantes olduğunu iddia etti.

Transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli futbolcu, iki Fransız ekibinden birine giderse sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 11:30
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