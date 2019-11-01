Ben Arfa'ya Fransa'dan iki talip çıktı

Sezon başından bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Hatem Ben Arfa için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fransız oyuncuya sürpriz bir transfer çağrısı geldi.

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere yaptığı açıklamada, Ben Arfa'nın takıma dönmesine açık kapı bıraktı. Öte yandan Fransız basınından L'Equipe ise oyuncuyla ilgilenen iki kulüpten birinin Nice diğerinin ise Nantes olduğunu iddia etti.

Transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli futbolcu, iki Fransız ekibinden birine giderse sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.