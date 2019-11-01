Ben Arfa'ya Fransa'dan iki talip çıktı
Transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan ve gideceğ kulüp merak konusu olan Hatem Ben Arfa'ya, Fransa Ligue 1'den iki takım talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başından bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Hatem Ben Arfa için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fransız oyuncuya sürpriz bir transfer çağrısı geldi.
Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere yaptığı açıklamada, Ben Arfa'nın takıma dönmesine açık kapı bıraktı. Öte yandan Fransız basınından L'Equipe ise oyuncuyla ilgilenen iki kulüpten birinin Nice diğerinin ise Nantes olduğunu iddia etti.
Transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli futbolcu, iki Fransız ekibinden birine giderse sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 11:30
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Trabzonspor'a Edgar piyangosu
Toplam 3
Yorum
paşa Edgar bu kadar iyiyse niye kiralık gönderildi şu anda 4 stoper var takımda en sorunlu bölgede burası saçma sapan goller yiyoruz
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Trabzonspor'a Edgar piyangosu
Toplam 3
Yorum
ali ya neden satalım bizim amacımız şampiyonluk değimli neden böyle yapıyorsunuz bırakın bu işleri
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Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor!
Toplam 1
Yorum
hakan sizin gibi başkanlar olduğu sürece bu futbol bir adım ilerlemez fb senin rakibin mi 4 yediğin maçlardan önce ödeme yapsaydın takım bu hale g
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