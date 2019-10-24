Galatasaray maçı sonrası flaş ifadeler! 'İstanbul cehennemi bir yalan' - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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maçı sonrası flaş ifadeler! ' bir yalan'

Galatasaray maçı sonrası flaş ifadeler! 'İstanbul cehennemi bir yalan'

Şampiyonlar Ligi'nde , Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. basınında ise gündemde Galatasaray - Real Madrid maçı vardı. İspanya'nın ünlü spor yorumusu , sözünün bir yalan olduğunu söyledi.

'nın ünlü spor yorumcusu , 'ın 'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi ve "'un cehennem olduğu doğru değil" dedi.

Atmosferin çok zorlayıcı olmadığını söyleyen Pedrerol, "' sözü bir yalan. Megafonlarla bağırıyorlar ve hoparlörlerle de verip, atmosfer yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in daha iyi oynaması gerektiğini de vurgulayan yorumcu, "Courtois maçın en iyisiydi ve Madrid maçın sonunda zaman geçirmeye çalıştı. İstanbul'daki maçın özeti bu. Kimse kendini kandırmasın, Real Madrid bu olamaz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için kazanmaya gerek vardı, tamam ancak daha iyi oynaman gerekiyor. Zidane'ın daha çok çalışması lazım. Hazard'ın bir an önce şekle girmesi lazım. Jovic'in uyanması lazım" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.


  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 15:38
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