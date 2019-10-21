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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), İspanya (), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da , Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Lider Liverpool, konuk olduğu ile 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk kez puan kaybetti. Ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool, yenilmezlik serisini ise 26 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon , deplasmanından 2-0 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea de Newcastle United'ı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın 'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Sheffield United-Arsenal maçıyla tamamlanacak 'in 9. haftasının ardından 25 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 17'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

LA LİGA

Haftaya lider başlayan Galatasaray'ın UEFA 'ndeki rakibi , deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Konuk olduğu Eibar'ı 3-0 mağlup eden Barcelona böylece zirvenin yeni sahibi oldu.

Bu sezon 'nın sürpriz takımı Granada, evinde Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

, Real Betis'i 3-1, Sevilla da Levante'yi 1-0 yendi. 'in seyircisi önünde oynadığı Valencia maçı ise 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe de Leganes'i 2-0'lık skorla geçti.

La Liga'nın 9. haftası sonunda puanını 19'a çıkaran Barcelona, Real Madrid'in bir, Granada'nın 2, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ

Juventus, seyircisi önünde çıktığı Bologna karşılaşmasını 2-1 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Sassuolo deplasmanından 4-3 galip ayrılan Inter, zirveden kopmadı.

Atalanta, konuk olduğu Lazio ile 3-3 berabere kalırken, Napoli ağırladığı Verona'yı 2-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol attığı maçta Milan, konuk ettiği Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise Sampdoria deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Serie A'nın 8. haftasını 22 puanla geçen Juventus'u, 21 puanla Inter, 17 puanla Atalanta ve 16 puanla Napoli izledi.

BUNDESLİGA

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda 'a 1-0 yenildi.

Fakat Borussia Mönchengladbach, takipçilerinin de haftayı puan kayıplarıyla kapamasıyla liderliğini sürdürdü.

Leipzig-Wolfsburg mücadelesi 1-1, Augsburg-Bayern München müsabakası da 2-2 tamamlandı.

Bundesliga'nın 8. haftası sonunda 16 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, aynı puana sahip Wolfsburg, 15'er puanlı Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig takip etti.

LİGUE 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Nice'i 4-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetine imza attı.

Metz deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Nantes, zirve yolunda önemli yara aldı.

Reims, evinde oynadığı Montpellier karşılaşmasını 1-0 kazandı.

Ligue 1'de 10. haftanın ardından puanını 24'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Reims 17 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

  1. 21.10.2019
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