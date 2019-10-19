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19 Ekim 2019, Cumartesi
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'dan emeklilik açıklaması

Mathieu Valbuena'dan emeklilik açıklaması

Yunanistan Ligi ekiplerinden 'ta forma giyen verdiği röportajda, kendisini hala genç hissettiğini ve 2-3 yıl daha forma giyebileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

formasıyla gösterdiği performans sonrası taraftarların beğenisini kazanan ve sezon başında 'la imzalayan So Foot'a verdiği röportajda geleceği ile ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

Oynayabildikçe keyif alıyorum. Belki 2 ya da 3 yıl daha forma giyerim. Şu an kendimi 35 yaşında gibi görmüyorum. Fiziksel olarak kendimi fit hissediyorum. Önemli olan sahada keyif almak. Bu yaşlara gelince sabah kalkmak, yeşil sahada olmak zor geliyor derler ama bunun aksine ben keyif alıyorum. Bıraktığında daha zor bir durum.

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra neler yapmak istediği sorulan Valbuena şöyle konuştu:

Şu an için hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum. Futbolun güzelliği de burada rüzgarın sizi nereye götüreceğini bilmiyorsunuz. Ben buraya bir proje dahilinde geldim. Neler olacağını göreceğiz. Önemli olan takıma katkı vermem ve şampiyonluklar yaşamamız.


  1. 19.10.2019
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