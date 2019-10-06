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Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...
Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ve Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin önemli itiraflarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ekim 2019 Pazar 11:10
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Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezon taraftarların sevgilisi haline gelen Mathieu Valbuena, L'Equipe'e geniş bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.
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"FENERBAHÇE İYİ BİR FIRSATTI"
Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin konuşan MathieuValbuena, o dönem Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini söyleydi ve şu açıklamayı yaptı:
"Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu iyi bir fırsat dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum."
"KASIMDA TEKLİF YAPTI AMA..."
Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise şu yanıtı verdi:
"Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana geçtiğimiz yıl kasım ayındayken Olympiakos'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmeden önce Fenerbahçe'deki sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi tercih ettim."