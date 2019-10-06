Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

"Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana geçtiğimiz yıl kasım ayındayken Olympiakos'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmeden önce Fenerbahçe'deki sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi tercih ettim."