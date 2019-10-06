Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ve Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Ekim 2019 Pazar 11:10
Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezon taraftarların sevgilisi haline gelen Mathieu Valbuena, L'Equipe'e geniş bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

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Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

"FENERBAHÇE İYİ BİR FIRSATTI"

Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin konuşan Mathieu Valbuena, o dönem Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini söyleydi ve şu açıklamayı yaptı:

Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

"Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu iyi bir fırsat dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum."

Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

"KASIMDA TEKLİF YAPTI AMA..."

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı: Kasım ayındayken...

"Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana geçtiğimiz yıl kasım ayındayken Olympiakos'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmeden önce Fenerbahçe'deki sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi tercih ettim."

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