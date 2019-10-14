St. Pauli'den bir skandal daha! Enver Cenk Şahin...
Son dakika haberine göre; Alman ekibi St. Pauli, yaptığı paylaşımdan dolayı Enver Cenk Şahin ile ilgili skandal bir karar açıkladı. Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Türk ordusuna ve Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunmuş, St. Pauli, Enver'den bu paylaşımı silmesini istemişti. Ancak Enver bu paylaşımı silmemişti. St. Pauli bir skandala daha imza attı ve Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı.
Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin ile ilgili bir skandala imza attı. Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız" şeklinde bir paylaşım yapan Enver Cenk Şahin, Almanların hışmına uğramıştı.
Saint Pauli Kulübü, bu paylaşım üzerine resmi sitesinden bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Perşembe günü Enver Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türk ordusunun Suriye'ye operasyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır."
GERİ ADIM ATMADI!
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Paylaşımını sil dediler silmedim." dedi. Türkiye'ye dönen Şahin'in durumu belli oldu ve Alman kulübü skandal bir karara imza atarak oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Karar, kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 18:20
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St. Pauli'den bir skandal daha! Enver Cenk Şahin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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