Enver Cenk Şahin'e memleketi Zonguldak da sahip çıktı

Almanya 2. Lig ekibi S.t Pauli forması giyen Zonguldaklı yıldız futbolcu Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımında bulunması nedeniyle geçtiğimiz günlerde S.t Pauli kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye'de bir çok kulübün destek verdiği yıldız futbolcu Şahin'e 2. Lig'de mücadele eden memleketinin takımı Zonguldak Kömürspor da sahip çıktı.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Şahin'e kapılarının açık olduğunu söyleyerek, "Öncelikle yapılan bu Barış Pınarı Harekatımızı o bölgeye barış getirme konusunda Mehmetçiğin başlattığı bu harekatı destekliyoruz. Gerek şahsım adına gerekse kulübüm adına. Bu harekatın en az şekilde bitmesini bekliyoruz. Cenk Şahin bizim futbolcumuzdu. Yaptığı açıklamadan dolayı dışlanmış. Batıda her zaman Türk düşmanlığı devam ediyor. Biz futbolcumuzun arkasındayız. Zonguldak futbolcusudur bize de kazanımları oldu. Futbolcumuzu kadro dışı bıraksınlar bizim kapımız her zaman ona açık. Burası onun evidir. Yeter ki burayı istesin her zaman burası onun evidir. Onun gibi başka dışlanan futbolcularda var onlarında arkasındayız. Düşmana karşı bir olacağız diri olacağız. Onun için birlik beraberlik zamanı" diye konuştu.

"SİL DEDİLER SİLMEDİM"

Barış Pınarı Harekâtı'na sosyal medya hesabından destek veren Enver Cenk Şahin ile kulübü St. Pauli arasındaki gerilim sürüyor.

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.

BİR DESTEK DE ERZURUMSPOR'DAN GELMİŞTİ

Almanya 2. Lig takımlarından St. Pauli'de forma giyen ancak Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere destek mesajı yayımladığı için Almanya'da büyük tepki gören ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'e Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş de destek çıkmıştı.

Hüseyin Üneş, Cenk Şahin için yaptığı paylaşımda, "Gönlünde Türkiye sevdası olan her kardeşimize olduğu gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan Cenk Şahin kardeşime de dadaşlar diyarı Erzurum'un, Erzurumspor'un kapıları daima açık.. St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşime kahraman Mehmetçik'imize verdiği destekten ötürü kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BOLU VALİSİ DE DESTEK ÇIKTI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile görüştüğünü belirterek, 25 yaşındaki futbolcuyu Boluspor'a davet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere başarılar dileyen Ümit, şunları kaydetti:

"Almanya'nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin'in, yayımlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor Kulübü Başkanı'mızla da görüştüm, evladımız da arzu ederse kendisinin Boluspor'da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette gönlümüz ister ki bu evladımız Türkiye Süper Ligi'nde oynasın. Ama olmuyorsa, Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor'da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün, birlik beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Enver Cenk Şahin'e, Nevşehir Belediyespor forması giyme davetinde bulunmuştu.

NEVŞEHİR'DEN DE DAVET ALMIŞTI

Almanya'da Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunması nedeniyle kulübü ve taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da sahip çıkmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Arı, "Almanya'nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ SPORCULARDAN MEHMETÇİK'E TAM DESTEK

Türkiye, sporda futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli branşlarda başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı.Milli sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı"nı yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu.