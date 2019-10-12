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12 Ekim 2019, Cumartesi
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'deki 7. akademisini açtı

PSG Türkiye'deki 7. akademisini açtı

Fransız kulübü Saint-Germain'in altyapısına 'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen akademisi, Bornova Langırt Spor Merkezi'nde 7. akademiyi hayata geçirdi.

'nın Saint-Germain Kulübü (), 'deki 7. akademisini 'de açtı.

Türkiye'de temelleri 2018 yılında atılan akademinin yeni sezon açılışı sporcuların seromonisi ile başladı.

Açılışa, akademi Türkiye temsilcisi , genel müdürü Neslihan Kaya ve teknik direktörü katıldı.

Tören, sporcuların antrenmanların ardından yapılan maçla sona erdi.

İzmir'de açılan akademi ile ilgili açıklamada bulunan Nihat Uğurlu, "Akademinin dünyada 14 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Kısa sürede sporcu sayısını 650 bandına taşıdı. 2019 bitmeden 1000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-18 yaşındaki çocuklara yönelik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamza Gezmiş ise "Bu benzersiz yapının her ilde olması temennimi yine yinelerken, verdiğimiz antrenman metotları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımız sporcular görüyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimli olması için de çalışıyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimi ile hedeflediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 21:54
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