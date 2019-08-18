Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!

Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!

Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!

Ülkemizden Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 'nin yeni durağı belli oldu. 'nın Brescia takımı yıldız golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A'nın yeni ekiplerinden Brescia, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki İtalyan golcü ile sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu.

Balotelli'nin 3 yıl sonra tekrar ülkesine döndüğünü belirten açıklamada, transferin gerçekleşmesinin en büyük nedeni olarak Balotelli'nin Brescia'ya olma konusundaki isteği ve coşkusu gösterildi.

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon forma giydiği Nice ve Marsilya takımlarında 25 maça çıktı ve 8 gol, 1 asist ile oynadı.

İlk yıl 2 milyon euro garanti ücret alacak olan golcü oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon euroluk da bonus maddeleri yer alacak.


  1. 18.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN