Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Brescia, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu.

Balotelli'nin 3 yıl sonra tekrar ülkesine döndüğünü belirten açıklamada, transferin gerçekleşmesinin en büyük nedeni olarak Balotelli'nin Brescia'ya transfer olma konusundaki isteği ve coşkusu gösterildi.

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon forma giydiği Nice ve Marsilya takımlarında 25 maça çıktı ve 8 gol, 1 asist ile oynadı.

İlk yıl 2 milyon euro garanti ücret alacak olan golcü oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon euroluk da bonus maddeleri yer alacak.

