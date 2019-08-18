Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!
Ülkemizden Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Mario Balotelli'nin yeni durağı belli oldu. İtalya'nın Brescia takımı yıldız golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Brescia, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu.
Balotelli'nin 3 yıl sonra tekrar ülkesine döndüğünü belirten açıklamada, transferin gerçekleşmesinin en büyük nedeni olarak Balotelli'nin Brescia'ya transfer olma konusundaki isteği ve coşkusu gösterildi.
Mario Balotelli geçtiğimiz sezon forma giydiği Nice ve Marsilya takımlarında 25 maça çıktı ve 8 gol, 1 asist ile oynadı.
İlk yıl 2 milyon euro garanti ücret alacak olan golcü oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon euroluk da bonus maddeleri yer alacak.
- 18.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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