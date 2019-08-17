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Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımsız kalan İsmail Köybaşı'nın yeni adresi belli oldu. Son dakika haberine göre, sürpriz bir rotaya gidecek olan tecrübeli sol bek, forma giyme garantisi altında imza atacağı da kaydediliyor... İşte son dakika transfer haberine dair detaylar ve İsmail Köybaşı'nın yeni takımı...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
Güncelleme: 17.08.2019 15:49
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor...
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nın yeni takımı merak konusu olmuştu.
Süper Lig'in başlamasına rağmen tecrübeli futbolcu herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
Adı ciddi şekilde Göztepe ile anılan futbolcunun transferi sonuçlanmamıştı.