Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımsız kalan İsmail Köybaşı'nın yeni adresi belli oldu. Son dakika haberine göre, sürpriz bir rotaya gidecek olan tecrübeli sol bek, forma giyme garantisi altında imza atacağı da kaydediliyor... İşte son dakika transfer haberine dair detaylar ve İsmail Köybaşı'nın yeni takımı...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42 Güncelleme: 17.08.2019 15:49
Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor...

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Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nın yeni takımı merak konusu olmuştu.

Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in başlamasına rağmen tecrübeli futbolcu herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Adı ciddi şekilde Göztepe ile anılan futbolcunun transferi sonuçlanmamıştı.

Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

İsmail ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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