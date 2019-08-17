Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı'nın yeni takımı... Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımsız kalan İsmail Köybaşı'nın yeni adresi belli oldu. Son dakika haberine göre, sürpriz bir rotaya gidecek olan tecrübeli sol bek, forma giyme garantisi altında imza atacağı da kaydediliyor... İşte son dakika transfer haberine dair detaylar ve İsmail Köybaşı'nın yeni takımı...