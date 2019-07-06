Federer ve Nadal 4. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın altıncı gününde, tek erkeklerde Roger Federer ile Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Ashleigh Barty, Petra Kvitova ve Serena Williams tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda klasmanda 28. sırada yer alan Fransız Lucas Pouille ile merkez kortta karşılaştı.

Fransız tenisçiler karşısında 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 37 yaşındaki Federer, rakibini 7-5, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

Grand slam turnuvalarındaki 350. maçını kazanan Federer, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile eşleşti.

Üç numaralı seribaşı Rafael Nadal, klasmanda 72. sıraya kadar gerileyen Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı zorlanmadan geçti. Toplam 1 saat 48 dakika süren mücadelede rakibinin 5 kez servisini kıran İspanyol tenisçi, 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

Wimbledon'daki 51. maçını kazanan İspanyol tenisçi, bu alanda Bjorn Borg'u yakaladı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Barty'ye 53 dakika yetti

Fransa Açık şampiyonu unvanıyla Wimbledon'a gelen tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşılaştı.

Toplam 53 dakika süren maçta klasmanda 182. sırada yer alan Dart'a sadece iki oyun veren Barty, 6-1'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

23 yaşındaki Barty, dördüncü turda ABD'li Alison Riske ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı ve geçen yılın çeyrek finalisti Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 54 numarası Çek Barbora Strycova'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Polonyalı Magda Linette'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle, Londra'da 7 kez şampiyonluk yaşayan 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams da Alman Julia Goerges'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Turnuva, yarın verilecek bir günlük aranın ardından pazartesi günü oynanacak dördüncü tur maçlarıyla devam edecek.