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02 Temmuz 2019, Salı
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, Dalian Yifang ile anlaştı

Rafael Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı

takımlarından Dalian Yifang'da teknik direktörlüğe getirildi. Dalian Yifang'da ve gibi yıldızlar bulunuyor.

Benitez, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından yeni bir meydan okuma. Dalian Yifang ile bu yeni projeye başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

2018 sezonunu 11. sırada bitiren Dalian Yifang'ın kadrosunda Slovak ve Belçikalı da bulunuyor.

, , Inter, , , gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 59 yaşındaki Benitez, son 3 sezondur 'da görev yapıyordu.

Liverpool ile 2005'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

  1. 02.07.2019
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