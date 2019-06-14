Kadın A Milli Takımı özel maçta Moldova'yı 2-0 yendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Kadın A Milli Takımı özel maçta 'yı yendi

Kadın A Milli Takımı özel maçta Moldova'yı 2-0 yendi

Kadın A , ile yaptığı hazırlık maçını kazandı.

Kadın A , ile yaptığı hazırlık maçını kazandı.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadın A Milli Takımı, özel maçta Moldova'yı 2-0 yendi.

Millilerin, Moldova karşısında gollerini 45. dakikada Kader Hançar ve 90. dakikada Derya Arhan kaydetti.

, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 01:56
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