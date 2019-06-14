Kadın A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadın A Milli Takımı, özel maçta Moldova'yı 2-0 yendi.

Millilerin, Moldova karşısında gollerini 45. dakikada Kader Hançar ve 90. dakikada Derya Arhan kaydetti.

Milli takım, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.