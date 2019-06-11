Dünyanın en çok kazanan sporcusu Messi – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Dünyanın en çok kazanan sporcusu Messi

Dünyanın en çok kazanan sporcusu Messi

İspanya 1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da forma giyen Arjantinli yıldız , 127 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

'nın yıldız oyuncusu , son bir yılda dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elde etti

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle listede zirvede yer alırken, temsilcisi 'da forma giyen Portekizli rakibi ise 109 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

'nın Saint-Germain () takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu , 105 milyon dolarla en çok kazanan üçüncü sporcu unvanının sahibi olurken, Meksikalı boksör ve İsviçreli tenisçi de listenin ilk 5'ine giren diğer sporcular oldu.

ABD'li tenisçi , 29,2 milyon dolarlık geliriyle 100 kişilik listede kendine yer bulan tek kadın sporcu oldu.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

1. Lionel Messi 127 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

3. Neymar 105 milyon dolar

4. Canelo Alvarez 94 milyon dolar

5. Roger Federer 93,4 milyon dolar

6. Russell Wilson 89,5 milyon dolar

7. Aaron Rodgers 89,3 milyon dolar

8. LeBron James 89 milyon dolar

9. 79,8 milyon dolar

10. 65,4 milyon dolar

  1. 11.06.2019
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