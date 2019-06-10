Sporculara bakan dopingi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Sporculara bakan dopingi

Sporculara bakan dopingi

Gençlik ve . , Konya'da 'ndaki spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve . , Konya'da 'ndaki spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti. Sporculara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir çalışma ortamınız var. İnanıyoruz ki başarılar kazanarak göğsümüzü kabartacaksınız" dedi.

TOPRAK 3. OLDU
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  1. 10.6.2019
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