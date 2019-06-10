Sporculara bakan dopingi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti. Sporculara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir çalışma ortamınız var. İnanıyoruz ki başarılar kazanarak göğsümüzü kabartacaksınız" dedi.
TOPRAK 3. OLDU
Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 6. ayağının 2. yarışında 3. oldu. Yarışı Pata Yamaha'dan Hollandalı Mark kazandı. Turkish Puccetti takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, sürücülerde 95 puanla 7. sırada.
OKÇULUK ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'da başlıyor. Hertogenbosch'taki organizasyonda sporcularımız Olimpiyatlar için kota arayacak.
MOURİNHO'YA ADA YOLU GÖZÜKTÜ
Newcastle'ı satın alması beklenen Arap yatırımcı Sheikh Khaled'in, teknik direktör olarak boştaki Mourinho'yu düşündüğü öne sürüldü.
FRANSA'DA SIRADAN BİR GÜN
Fransa Açık'ta Thiem'i 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) yenen Nadal, 12. şampiyonluğuna ulaştı ve bir Grand Slam'i en çok kazanan tenisçi oldu.
- 10.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Sporculara bakan dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.