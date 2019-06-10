Sporculara bakan dopingi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki spor salonlarında antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret etti. Sporculara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir çalışma ortamınız var. İnanıyoruz ki başarılar kazanarak göğsümüzü kabartacaksınız" dedi.

TOPRAK 3. OLDU

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 6. ayağının 2. yarışında 3. oldu. Yarışı Pata Yamaha'dan Hollandalı Mark kazandı. Turkish Puccetti takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, sürücülerde 95 puanla 7. sırada.

OKÇULUK ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'da başlıyor. Hertogenbosch'taki organizasyonda sporcularımız Olimpiyatlar için kota arayacak.

MOURİNHO'YA ADA YOLU GÖZÜKTÜ

Newcastle'ı satın alması beklenen Arap yatırımcı Sheikh Khaled'in, teknik direktör olarak boştaki Mourinho'yu düşündüğü öne sürüldü.

FRANSA'DA SIRADAN BİR GÜN

Fransa Açık'ta Thiem'i 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) yenen Nadal, 12. şampiyonluğuna ulaştı ve bir Grand Slam'i en çok kazanan tenisçi oldu.