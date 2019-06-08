Nihat Özdemir Noel Le Graet ile bir araya geldi
08 Haziran 2019, Cumartesi
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ile bir araya geldi

Nihat Özdemir Noel Le Graet ile bir araya geldi

A 'nın Fransa ile oynayacağı 2020 maçı öncesinde Başkanı ve Başkanı bir araya geldi.

- , ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

(İHA) - A 'nın Fransa ile oynayacağı 2020 maçı öncesinde Başkanı Nihat Özdemir ve Başkanı Noel Le Graet bir araya geldi.
'nda gerçekleşen görüşmede; UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, , Yılmaz Büyükaydın, Selim Soydan, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Nuri Akın, Hasan Akıncıoğlu, Mustafa Hacıkerimoğlu, Onur Alkın Kalkavan, , Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Florence Hardouin yer aldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu çok beğendiğini belirten Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Başkan Nihat Özdemir'e Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını belirterek teşekkür etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet maç öncesinde karşılıklı başarı dileğinde bulunurken, organizasyon hediye takdimleriyle sona erdi.
(UA-S)

08.06.2019 21:46:46 TSI
NNNN

Kaynak: IHA
  1. 08.06.2019
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