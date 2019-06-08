İzlanda sahasında Arnavutluk'u tek golle geçti
08 Haziran 2019, Cumartesi
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sahasında 'u tek golle geçti

İzlanda sahasında Arnavutluk'u tek golle geçti

, 2020 Avrupa Kupası elemeleri maçında sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Johann Gudmundsson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubunda ile karşı karşıya geldi.

Milli Takımımızı yakından ilgilendiren maçta ev sahibi ekip İzlanda sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İzlanda'nın golü 22. dakikada Johann Gudmundsson'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 6 yaparak Milli Takımımızla eşitleyen İzlanda averajla 3. sıraya yerleşti.

İzlanda 11 Haziran'da sahasında Milli Takımımızı konuk edecek.

  1. 08.06.2019
  2. Güncelleme: 08.06.2019 17:58
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