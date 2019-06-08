İzlanda sahasında Arnavutluk'u tek golle geçti
İzlanda, 2020 Avrupa Kupası elemeleri maçında sahasında Arnavutluk ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Johann Gudmundsson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptaki puanını 6'ya çıkardı.
2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubunda İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.
Milli Takımımızı yakından ilgilendiren maçta ev sahibi ekip İzlanda sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İzlanda'nın golü 22. dakikada Johann Gudmundsson'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 6 yaparak Milli Takımımızla eşitleyen İzlanda averajla 3. sıraya yerleşti.
İzlanda 11 Haziran'da sahasında Milli Takımımızı konuk edecek.
- 08.06.2019
- Güncelleme: 08.06.2019 17:58
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
İzlanda sahasında Arnavutluk'u tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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