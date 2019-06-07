İslam’a hizmet

Liverpool'a 2017 yılında 42 milyon euro'ya Roma'dan transfer olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Avrupa'da ırkçılığa uğrayan Müslümanlara yardımcı oldu. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre; Mohamed Salah sayesinde ülkede 'İslamafobi' yani Müslümanlara karşı olan şiddet içerikli eylem ve söylemler yüzde 18.9 oranında azaldı. Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı ise diğer İngiliz taraftarlara göre yüzde 50 oranında azaldı.



'MÜSLÜMAN OLACAĞIM'

Lıverpool taraftarları, Salah'ın geçen sezon gösterdiği başarının üzerine "Biraz daha gol atarsa, ben de Müslüman olacağım" sözlerini içeren bir tezahürat hazırlamıştı. Bu sezon takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına büyük katkı sağlayan Mısırlı yıldızın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist (insanı ön planda tutan) karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı. 26 yaşındaki futbolcu fileleri havalandırdıktan attıktan sonra da gol sevincini secdeye vararak yaşıyor.