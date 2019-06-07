İslam’a hizmet – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri İslam’a hizmet

İslam’a hizmet

İslam’a hizmet

’un Mısırlı yıldızı , ’de İslamafobi’nin düşmesine büyük katkı sağladı. karşı yapılan ırkçı saldırılar yüzde 18.9, söylemler %50 oranında azaldı.

'a 2017 yılında 42 milyon euro'ya Roma'dan transfer olan Mısırlı yıldız , Avrupa'da ırkçılığa uğrayan yardımcı oldu. 'nde yapılan araştırmaya göre; Mohamed Salah sayesinde ülkede 'İslamafobi' yani Müslümanlara karşı olan şiddet içerikli eylem ve söylemler yüzde 18.9 oranında azaldı. Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı ise diğer İngiliz taraftarlara göre yüzde 50 oranında azaldı.

'MÜSLÜMAN OLACAĞIM'
Lıverpool taraftarları, Salah'ın geçen sezon gösterdiği başarının üzerine "Biraz daha gol atarsa, ben de Müslüman olacağım" sözlerini içeren bir tezahürat hazırlamıştı. Bu sezon takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına büyük katkı sağlayan Mısırlı yıldızın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist (insanı ön planda tutan) karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı. 26 yaşındaki futbolcu fileleri havalandırdıktan attıktan sonra da gol sevincini secdeye vararak yaşıyor.

  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İslam’a hizmet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN