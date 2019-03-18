Aliağaspor İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 22. haftasında, deplasmanda Vefaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibi ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında Aliağaspor FK, Vefaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta Aliağa temsilcisi, rakibiyle 0-0 beraber kaldı. İstanbul deplasmanından 1 puanla dönen Aliağaspor FK, puanını 47'ye yükselterek 9. gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberlik sonrasında en yakın rakibi Belediye Derince Spor ile puan farkı ikiye düştü.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Aliağaspor İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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