Aliağaspor İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü
18 Mart 2019, Pazartesi
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Aliağaspor deplasmanından 1 puanla döndü

Aliağaspor İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü

’nin () 22. haftasında, deplasmanda Vefaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

'nin () 22. haftasında Aliağaspor FK, Vefaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta Aliağa temsilcisi, rakibiyle 0-0 beraber kaldı. deplasmanından 1 puanla dönen Aliağaspor FK, puanını 47'ye yükselterek 9. gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberlik sonrasında en yakın rakibi Belediye Derince Spor ile puan farkı ikiye düştü.

  1. 18.03.2019
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