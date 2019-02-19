Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve Bozüyük'teki statları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız"
19 Şubat 2019, Salı
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: " ve Bozüyük'teki statları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız"

Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve Bozüyük'teki statları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların en kısa zamanda yenileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bir takım ziyaretler için geldiği 'te ilk durağı Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etmek oldu. Buradan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret eden 'ya, Başkanı aynı zaman Nusret Tosun, Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların akıbetini sordu. Bakan Yerlikaya bu soruya, "Statları gündeme aldıklarını ve en kısa sürede yapılacağını" söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı aynı zaman AK Tosun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın statlarla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söylediği belirtti. Tosun ayrıca, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiklerini statların sözünün aldıkları da sözlerine ekledi.

  1. 19.2.2019 18:58
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