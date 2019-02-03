Ödemiş, Salihli’yi tek golle geçti

İki ekibin de birer penaltıdan yararlanamadığı maç dostluk görüntülerine sahne oldu.

Spor Toto BAL 8. Grup'ta Ödemişspor, Salihli Belediyespor'u ikinci yarıda golcüsü Ziya'nın kaydettiği golle yenerek bayram yaptı. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda dolu tribünler önündeki maçın ilk yarısı pozisyon zenginliğinden yoksun geçti. 18'de savunmadaki hatayı değerlendirerek araya giren Halil'in pasında Necmettin dengeyi sağlayamayınca önemli bir fırsat kaçtı. 42'de Ayvaz'ın sert şutunu kaleci Ramazan kontrol etti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğiyle etkili başlayan Ödemişspor, 47'de penaltı yakaladı. Gökhan'ın savunmanın müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Ramazan Doğanay tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti. Kaptan Halil'in kullandığı penaltıyı kaleci Erman çıkarttı.

56'da Ali Katırcı'nın sağ kanatta bireysel çabasıyla sürüklediği atakta son çizgiden ortayı takip eden Ziya İnday arka direkte golü buldu. (1-0)

70'te Can, Gökhan Özkan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ramazan Doğanay bu kez konuk Salihli lehine penaltı noktasına gitti. Topun gerisine gelen Güney, 'panenka penaltısı' olarak tabir edilen vuruşu denedi ancak top üst direği sıyırıp auta gidince Salihli beraberlik şansından oldu. 79'da Gökhan Özkan zor pozisyona rağmen sağ çaprazdan yerden uzak kale direğine vurdu, kaleci Erman aynı güzellikte tokatladı top dışarıya gitti. 90'da Şafak'ın aşırtma pasında kaleci ile bire bir durumda kalan Batuhan'ın vuruşu yandan auta gitti.