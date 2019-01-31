Giovinco Gomis'in takım arkadaşı oldu
31 Ocak 2019, Perşembe
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Giovinco 'in takım arkadaşı oldu

Giovinco Gomis'in takım arkadaşı oldu

Geçen yıl 'da oynayan Bafetimbi 'in forma giydiği 'ın ekibi, takımı Toronto'dan İtalyan golcü futbolcu Sebastian Giovinco'yu kadrosuna kattı.

Hücum hattında Fransız 'in yanı sıra İspanyol Jonathan Soriano ve Perulu Andre Carrillo'yu da bulunduran Kulübü, 32 yaşındaki Giovinco ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

ABD basınında transferin yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

'da Juventus, Empoli ve Parma'da görev alan Giovinco, 2015'te Toronto'ya olmuştu. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2015'in en değerli oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, 2017'de takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Toronto'da 125 maça çıkan Giovinco, 73 gol attı, 57 asist yaptı.

  1. 31.1.2019 10:03
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