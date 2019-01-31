Giovinco Gomis'in takım arkadaşı oldu
Geçen yıl Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis'in forma giydiği Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibi, Kanada takımı Toronto'dan İtalyan golcü futbolcu Sebastian Giovinco'yu kadrosuna kattı.
Hücum hattında Fransız Gomis'in yanı sıra İspanyol Jonathan Soriano ve Perulu Andre Carrillo'yu da bulunduran El Hilal Kulübü, 32 yaşındaki Giovinco ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
ABD basınında transferin yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
İtalya'da Juventus, Empoli ve Parma'da görev alan Giovinco, 2015'te Toronto'ya transfer olmuştu. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2015'in en değerli oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, 2017'de takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Toronto'da 125 maça çıkan Giovinco, 73 gol attı, 57 asist yaptı.
- 31.1.2019 10:03
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Giovinco Gomis'in takım arkadaşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.