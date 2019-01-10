A Milli Futsal Takımı Tacikistan ile karşılaştı
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile yaptığı hazırlık maçını 6-5 kazandı.
2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlayan milli takım, maçtan 6-5 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 6, 15, 24 ve 39. dakikalarda Kamil Can Akparlar, 27 ve 35. dakikalarda Bünyamin Balcı kaydetti.
Konuk ekibin golleri de 6. dakikada Hamidov Rustam, 20 ve 24. dakikalarda Halimov Shavkat, 28 ve 36. dakikalarda Kuziev Umed'ten geldi.
Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.
- 10.1.2019 19:40
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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