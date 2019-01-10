A Milli Futsal Takımı Tacikistan ile karşılaştı
10 Ocak 2019, Perşembe
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A Tacikistan ile karşılaştı

A Milli Futsal Takımı Tacikistan ile karşılaştı

A , Tacikistan ile yaptığı hazırlık maçını 6-5 kazandı.

2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlayan milli takım, maçtan 6-5 galip ayrıldı.

A 'nın gollerini 6, 15, 24 ve 39. dakikalarda Kamil Can Akparlar, 27 ve 35. dakikalarda Bünyamin Balcı kaydetti.

Konuk ekibin golleri de 6. dakikada Hamidov Rustam, 20 ve 24. dakikalarda Halimov Shavkat, 28 ve 36. dakikalarda Kuziev Umed'ten geldi.

Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.

  1. 10.1.2019 19:40
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