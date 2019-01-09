Spor Toto 1. Lig karmaları özel maçta karşılaştı
A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-0 yendi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tüm yaş kategorilerindeki milli takım ve bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp yetkilisi izledi.
Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde karmalara seçilen futbolculara dönük kısa bir konuşma yaptı.
BEYAZ TAKIM - KIRMIZI TAKIM: 5 - 0
SAHA: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
HAKEMLER: Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi, Armağan Çekinmez, A. Buğra Taşkınsoy
BEYAZ TAKIM: Emre Koyuncu (dk.46 Erdal Kılıçarslan), Kerim Alıcı, Alberk Koç (dk.46 Muharrem Cinan), Adil Demirbağ, Tayyib Talha Sanuç (dk.46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Ayberk Özdemir, Mehmet Feyzi Yıldırım, Erdal Öztürk (dk.46 Harun Kavaklıdere), İbrahim Halil Öner, Emre Gündoğdu, Berkay Görmez
KIRMIZI TAKIM: İrfan Can Eğribayat (dk.46 Ferhat Yılmaz), Alperen Babacan (dk.63 Erdi Dikmen), Cemali Sertel, Muhammed Özkal (dk.46 Arda Belen), Fatih Tultak, Mehmet Özcan, Hüseyin Atakan Üner (dk.46 Talha Erdoğan), Furgan Polat (dk.46 Kadir Taşoğlu), Ahmethan Köse, Rahmetullah Berişbek, Berk Yıldız
GOLLER: dk.30 ve dk.80 Berkay Görmez, dk.49, dk.67 ve dk.78 İbrahim Halil Öner (Beyaz Takım)
- 9.1.2019 15:40
- Güncelleme: 9.1.2019 17:31
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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