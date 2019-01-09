Spor Toto 1. Lig karmaları özel maçta karşılaştı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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1. Lig karmaları özel maçta karşılaştı

Spor Toto 1. Lig karmaları özel maçta karşılaştı

A oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında , 'ı 5-0 yendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde oynanan karşılaşmayı A Teknik Direktörü , tüm yaş kategorilerindeki milli takım ve bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp yetkilisi izledi.

Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde karmalara seçilen futbolculara dönük kısa bir konuşma yaptı.

BEYAZ TAKIM - KIRMIZI TAKIM: 5 - 0

SAHA: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi, Armağan Çekinmez, A. Buğra Taşkınsoy

BEYAZ TAKIM: Emre Koyuncu (dk.46 Erdal Kılıçarslan), Kerim Alıcı, Alberk Koç (dk.46 Muharrem Cinan), Adil Demirbağ, Tayyib Talha Sanuç (dk.46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Ayberk Özdemir, Mehmet Feyzi Yıldırım, (dk.46 Harun Kavaklıdere), , Emre Gündoğdu,

KIRMIZI TAKIM: İrfan Can Eğribayat (dk.46 Ferhat Yılmaz), Alperen Babacan (dk.63 Erdi Dikmen), Cemali Sertel, Muhammed Özkal (dk.46 Arda Belen), Fatih Tultak, , Hüseyin Atakan Üner (dk.46 Talha Erdoğan), Furgan Polat (dk.46 Kadir Taşoğlu), Ahmethan Köse, Rahmetullah Berişbek, Berk Yıldız

GOLLER: dk.30 ve dk.80 Berkay Görmez, dk.49, dk.67 ve dk.78 İbrahim Halil Öner ()

  1. 9.1.2019 15:40
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:31
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