Rıza Çalımbay: "VAR sistemini çok seviyorum"
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte konuşmasına 20 yıl top koşturduğu Beşiktaş'a olan sevgisini anlatarak başlayan Çalımbay, futbol hayatı süresince yaşadığı sıkıntıları, başarıları ve unutamadığı anılarını anlattı. Gençlerin sorularını cevaplandıran Çalımbay, Video Yardımcı Hakem Sistemine (VAR) de değindi. Çalımbay, "VAR sistemini çok seviyorum. Hakem kardeşlerimin hatalarını yüzde 99 engelliyor" dedi.
"BURAK'IN BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY VERECEĞİNE İNANIYORUM"
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takıma faydalı olacağına inandığını söyledi. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Şimdi Burak Yılmaz gündemde. Burak, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Şu anda sağlam ve kafa olarak hazır durumda. Burak imza atmışsa, Beşiktaş'a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum" dedi.
"FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZ"
Siyah-beyazlı takımın yaşadığı zor günleri atlatacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, bir öğrencinin, "Fenerbahçe küme düşer mi?" şeklindeki sorusuna, "Merak etme, Fenerbahçe küme düşmez. Çok iyi başkanları var. Yapılan transferler bazen tutmayabiliyor. Ersun hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Fenerbahçe çıkış yaparsa, çok iyi yere gelecektir. Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka olacaktır. Ali Koç'un Fenerbahçe'de olması bir şans" şeklinde cevap verdi. Çalımbay, Galatasaray'ın durumu için ise "Galatasaray, forvet transferi yapmak zorunda. Fenerbahçe maçından sonraki cezalardan etkilendiler. Her şeye rağmen ligdeki konumları çok iyi" yorumunda bulundu. Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'in puan avantajı bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıdaki ilk maçlar çok önemli. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Başakşehir, puan avantajından dolayı en şanslı takım. Şu anda düşen ya da şampiyon belli diyemeyiz" diye konuştu.
"BİR İŞİ SEVİYORSANIZ YAPIN, SEVMİYORSANIZ YAPMAYIN"
VAR ile ilgili konuşan Çalımbay, "Kim ne derse desin ben VAR sistemini çok seviyorum. Hakem kardeşlerimin hatalarını yüzde 99 engelliyor. İki sene önce Kasımpaşa'da çalışıyordum en az 10 puanımız hakem hatalarından gitti. Eğer VAR sistemi o zaman olsaydı biz o puanların yüzde 90'ını geri alırdık ve çok iyi bir konuma gelirdik" dedi. Çalımbay konuşmasını gençlere yaptığı "Bir işi seviyorsanız yapın, sevmiyorsanız yapmayın" tavsiyesiyle bitirdi.
- 3.1.2019 18:12
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Rıza Çalımbay: "VAR sistemini çok seviyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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