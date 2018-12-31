Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi
Spor Toto Gelişim Elit U-16 Ligi 3.Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 15.haftasında sahasında oynaması gereken Ankara ekibi Gençlerbirliği U-16 maçı hakem tarafından ertelendi.
Dün Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada saat 12.00'de oynanması gereken karşılaşma hakem Ömer Faruk Karaduman tarafından ertelendi. Hakem triosunun saha içinde yaptığı incelemeler sonrası karşılaşma tatil edildi. Ertelenen bu karşılaşma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma ilerleyen günlerde yeniden Kayseri'de oynanacak. Başkent ekibi Gençlerbirliği 31 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kayserispor ise 23 puanla 5.sırada yer alıyor.
- 31.12.2018 15:48
- Güncelleme: 31.12.2018 16:13
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- Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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