Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ile ertelendi

Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi

Spor Toto Gelişim Elit Ligi 3.Grupta mücadele eden , ligin 15.haftasında sahasında oynaması gereken ekibi hakem tarafından ertelendi.

Dün Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada saat 12.00'de oynanması gereken karşılaşma hakem Ömer Faruk Karaduman tarafından ertelendi. Hakem triosunun saha içinde yaptığı incelemeler sonrası karşılaşma tatil edildi. Ertelenen bu karşılaşma ile ilgili tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma ilerleyen günlerde yeniden Kayseri'de oynanacak. Başkent ekibi 31 puanla liderlik koltuğunda otururken, ise 23 puanla 5.sırada yer alıyor.

  1. 31.12.2018 15:48
  2. Güncelleme: 31.12.2018 16:13
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN