Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki
Futbolcu Cristiano Ronaldo:"Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır"
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolda ırkçılığa "hayır" dedi.
Napoli'de forma giyen Senegal asıllı futbolcu Kalidou Koulibaly'ye yönelik İnterli taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla başlayan İtalyan futbolundaki ırkçılık olaylarına Ronaldo da tepkisini gösterdi. Ronaldo, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan İnter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar ülkede futbolda ırkçılık tartışmalarını başlatmıştı.
İtalyan basını ve futbol otoriteleri de Koulibaly'e yönelik ırkçı tezahüratları eleştirdi.
- 27.12.2018 15:21
- Güncelleme: 27.12.2018 15:37
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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