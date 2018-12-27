Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki
27 Aralık 2018, Perşembe
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Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki

Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki

Futbolcu :"Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır"

'nın takımında forma giyen Portekizli futbolcu , futbolda ırkçılığa "hayır" dedi.

'de forma giyen Senegal asıllı futbolcu 'ye yönelik İnterli taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla başlayan İtalyan futbolundaki ırkçılık olaylarına Ronaldo da tepkisini gösterdi. Ronaldo, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

İtalya 1. Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan İnter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar ülkede futbolda ırkçılık tartışmalarını başlatmıştı.

İtalyan basını ve futbol otoriteleri de Koulibaly'e yönelik ırkçı tezahüratları eleştirdi.

  1. 27.12.2018 15:21
  2. Güncelleme: 27.12.2018 15:37
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