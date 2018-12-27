Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti

Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti

Sezon başında 'den yaklaşık 2 buçuk milyon Euro karşılığında 'ya transfer olan hayatını kaybetti.

Yaz transfer döneminde 'den Suudi Arabistan ekibi 'ya transfer olan 'nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızının kaybettiğini duyuruldu. Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."
  1. 27.12.2018 13:17
  2. Güncelleme: 27.12.2018 13:18
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN