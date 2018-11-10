Libertadores Kupası finaline yağış engeli
Boca Juniors ile River Plate arasındaki finalin ilk ayağı şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin'in Boca Juniors ile River Plate takımları arasında başkent Buenos Aires'teki Bombonera Stadı'nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.
Finalin rövanşı ise 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
- 10.11.2018 23:20
-
Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
-
UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
-
Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Libertadores Kupası finaline yağış engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.