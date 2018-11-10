Libertadores Kupası finaline yağış engeli – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    finaline yağış engeli

    Libertadores Kupası finaline yağış engeli

    ile arasındaki finalin ilk ayağı şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi

    Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen 'nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin'in ile takımları arasında başkent Buenos Aires'teki Bombonera Stadı'nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.

    Finalin rövanşı ise 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

    1. 10.11.2018 23:20
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