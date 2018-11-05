Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi'nde görev yapacak – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    , 'nde görev yapacak

    Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi'nde görev yapacak

    'nın ile 'nin takımları arasında oynanacak H Grubu müsabakasını yönetecek

    FIFA kokartlı Türk hakem , 'nın ile 'nin takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak H Grubu müsabakasında görev yapacak.

    açıklamasında, İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Spor Kompleksi'nde TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını, Abdullah Bora Özkara ve Kemal Elmas'ın yapacağı kaydedildi.

    Müsabakanın dördüncü hakeminin ise İtalya Futbol Federasyonundan Davide Ghersini'nin olacağı aktarıldı.

    1. 5.11.2018 17:26
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