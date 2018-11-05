Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi'nde görev yapacak
İtalya'nın Juventus ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Spor Kompleksi'nde TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını, Abdullah Bora Özkara ve Kemal Elmas'ın yapacağı kaydedildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise İtalya Futbol Federasyonundan Davide Ghersini'nin olacağı aktarıldı.
- 5.11.2018 17:26
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi'nde görev yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.