Yıldırım, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Yıldırım, 'nı kutladı

    Yıldırım, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

    Başkanı , dünya ikincisi olan 'nı kutladı

    Yıldırım, kutlama mesajında, geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak göğüs kabartan 'nın, bu yıl da dünya ikinciliğiyle herkese büyük coşku yaşattığını belirtti.

    'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla finale çıkan Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Angola ile yaptığı final karşılaşmasından ikincilikle ayrılarak milleti gururlandırdığını ifade eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

    "Kazandıkları başarıyla adlarını tarihe yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımızın oyuncuları, bugüne kadar elde ettikleri zaferlerin, büyük bir azim ve gayretin neticesi olduğunu bütün herkese ispat etmişlerdir.

    Dün gece, penaltı atışları sonucu elde ettikleri ikincilikle kendilerine duyulan güven ve inancın ne kadar haklı olduğunu göstermişlerdir. Kazandıkları başarı sebebiyle milli takımımızın bütün oyuncularına teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı kutluyorum."

    1. 5.11.2018 16:16
    2. Güncelleme: 5.11.2018 16:52
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