Yıldırım, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı
Yıldırım, kutlama mesajında, geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak göğüs kabartan Ampute Milli Futbol Takımı'nın, bu yıl da dünya ikinciliğiyle herkese büyük coşku yaşattığını belirtti.
Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla finale çıkan Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Angola ile yaptığı final karşılaşmasından ikincilikle ayrılarak milleti gururlandırdığını ifade eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Kazandıkları başarıyla adlarını tarihe yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımızın oyuncuları, bugüne kadar elde ettikleri zaferlerin, büyük bir azim ve gayretin neticesi olduğunu bütün herkese ispat etmişlerdir.
Dün gece, penaltı atışları sonucu elde ettikleri ikincilikle kendilerine duyulan güven ve inancın ne kadar haklı olduğunu göstermişlerdir. Kazandıkları başarı sebebiyle milli takımımızın bütün oyuncularına teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı kutluyorum."
- 5.11.2018 16:16
- Güncelleme: 5.11.2018 16:52
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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