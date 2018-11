İngiltere Championship'te Leeds United ile Wigan Athletic karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Leeds United, 9. dakikada Dominguez ve 46'da Roofe ile bulduğu gollerle maçı 2-1 galip tamamladı.

Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın yönetimindeki Leeds United bu sonuçla puanını 30'a çıkararak averajla zirvede yer aldı.

DERS OLARAK OKUTULUR

Wigan Athletic-Leeds United arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

Wigan, maçta yakaladığı kontra atakta rakip savunmayla 1'e 1 pozisyonda kaldı. Ancak Leeds United'da tam 6 futbolcu geriye yaptığı muhteşem koşuyla savunmasına yardımcı oldu ve tehlikeli olabilecek atağı bitirdi.

Leeds United'lı futbolcuların bu pozisyonda sarfettikleri efor ve gösterdikleri disiplinse ders olarak okutulacak türden...

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozisyon:

Just saw this from Leeds players. Any team/individual from any club take a look. This is what you call desire if you are unsure what the meaning is. Brilliant ???? pic.twitter.com/X2XiuL68AT