Bielsa'nın talebelerinden derslik savunma
Leeds United'ın deplasmanda Wigan Athletic'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede yaşanan bir pozisyon adeta spor okullarında ders olarak okutulacak türden!
İngiltere Championship'te Leeds United ile Wigan Athletic karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Leeds United, 9. dakikada Dominguez ve 46'da Roofe ile bulduğu gollerle maçı 2-1 galip tamamladı.
Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın yönetimindeki Leeds United bu sonuçla puanını 30'a çıkararak averajla zirvede yer aldı.
DERS OLARAK OKUTULUR
Wigan Athletic-Leeds United arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.
Wigan, maçta yakaladığı kontra atakta rakip savunmayla 1'e 1 pozisyonda kaldı. Ancak Leeds United'da tam 6 futbolcu geriye yaptığı muhteşem koşuyla savunmasına yardımcı oldu ve tehlikeli olabilecek atağı bitirdi.
Leeds United'lı futbolcuların bu pozisyonda sarfettikleri efor ve gösterdikleri disiplinse ders olarak okutulacak türden...
İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozisyon:
Just saw this from Leeds players. Any team/individual from any club take a look. This is what you call desire if you are unsure what the meaning is. Brilliant ???? pic.twitter.com/X2XiuL68AT— Kevin Watson (@kevwatson74) 4 Kasım 2018
- 5.11.2018 13:19
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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