Bielsa'nın talebelerinden derslik savunma – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Bielsa'nın talebelerinden derslik savunma

    Bielsa'nın talebelerinden derslik savunma

    'ın deplasmanda 'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede yaşanan bir pozisyon adeta spor okullarında ders olarak okutulacak türden!

    'te ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin henüz 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Leeds United, 9. dakikada Dominguez ve 46'da Roofe ile bulduğu gollerle maçı 2-1 galip tamamladı.

    Arjantinli teknik adam 'nın yönetimindeki Leeds United bu sonuçla puanını 30'a çıkararak averajla zirvede yer aldı.

    DERS OLARAK OKUTULUR

    Wigan Athletic-Leeds United arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

    Wigan, maçta yakaladığı kontra atakta rakip savunmayla 1'e 1 pozisyonda kaldı. Ancak Leeds United'da tam 6 futbolcu geriye yaptığı muhteşem koşuyla savunmasına yardımcı oldu ve tehlikeli olabilecek atağı bitirdi.

    Leeds United'lı futbolcuların bu pozisyonda sarfettikleri efor ve gösterdikleri disiplinse ders olarak okutulacak türden...

    İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozisyon:


    1. 5.11.2018 13:19
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