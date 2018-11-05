Türkiye Futbol Vakfı'nda yeni dönem
Türkiye Futbol Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu hafta sonunda gerçekleştirildi
Türkiye Futbol Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu hafta sonunda gerçekleştirildi. Kurul yüksek katılımla gerçekleştirilirken spor camiasının her kesiminden yeni üyelerin başvuruları oylandı. Genel Kurulda 31 yeni üye başvurusu kabul edilirken yeni yönetim kurulunda önemli isimlere de yer verildi.
Engin Verel'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, TFF Federasyonu eski Eğitim Daire Başkanı Prof.Dr. Güven Erdil, TFF eski yönetim kurulu üyesi Selami Özdemir gibi isimler yer alıyor.
Kurulda söz alan Başkan Engin Verel "Vakıf olarak önümüzdeki dönemde Türk futbolu için çok önemli bir işi sonlandırmak istiyoruz. Artık çalışmalarımızı 'Türkiye Futbol Vakfı Futbol Akademisi'ne yoğunlaştırdık. Kısa süre sonra futbolumuzun en büyük eksiği olarak gördüğümüz eğitimli, altyapısı dolu, yalnızca futbol oynayan değil dünyaya bakışı olgunlaşmış gençleri yetiştireceğimiz okulumuzu açmak istiyoruz" dedi
Engin Verel Başkanlığı'ndaki yeni yönetim kurulunda; Ahmet Gürel, Alpay Tarhan, Bülent Arslan, Can Verel, Efe Ayçenk, Gülnur Tutumoğlu, Gürkan Kubilay, Güven Erdil, Hayati Küçük, Hayati Saral, Mehmet Erdoğan, Nafiz Akalın, Ramazan Güven, Selami Özdemir, Selin Açık, Tuncer Selim, Tunç Özsoy, Yahya Uğur bulunuyor
- 5.11.2018 12:30
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Türkiye Futbol Vakfı'nda yeni dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.