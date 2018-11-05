Türkiye Futbol Vakfı'nda yeni dönem – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Türkiye Futbol Vakfı'nda yeni dönem

    Türkiye Futbol Vakfı'nda yeni dönem

    Türkiye Futbol Vakfı'nın hafta sonunda gerçekleştirildi

    Türkiye Futbol Vakfı'nın hafta sonunda gerçekleştirildi. Kurul yüksek katılımla gerçekleştirilirken spor camiasının her kesiminden yeni üyelerin başvuruları oylandı. Genel Kurulda 31 yeni üye başvurusu kabul edilirken yeni yönetim kurulunda önemli isimlere de yer verildi.

    'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Federasyonu eski Eğitim Daire Başkanı Prof.Dr. , TFF eski yönetim kurulu üyesi gibi isimler yer alıyor.

    Kurulda söz alan Başkan Engin Verel "Vakıf olarak önümüzdeki dönemde Türk futbolu için çok önemli bir işi sonlandırmak istiyoruz. Artık çalışmalarımızı 'Türkiye Futbol Vakfı Futbol Akademisi'ne yoğunlaştırdık. Kısa süre sonra futbolumuzun en büyük eksiği olarak gördüğümüz eğitimli, altyapısı dolu, yalnızca futbol oynayan değil dünyaya bakışı olgunlaşmış gençleri yetiştireceğimiz okulumuzu açmak istiyoruz" dedi

    Engin Verel Başkanlığı'ndaki yeni yönetim kurulunda; Ahmet Gürel, Alpay Tarhan, Bülent Arslan, Can Verel, Efe Ayçenk, Gülnur Tutumoğlu, , Güven Erdil, Hayati Küçük, Hayati Saral, , Nafiz Akalın, Ramazan Güven, Selami Özdemir, Selin Açık, Tuncer Selim, Tunç Özsoy, Yahya Uğur bulunuyor

    1. 5.11.2018 12:30
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