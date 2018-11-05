UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan 'a görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>'a görev

    kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda CSKA -Roma maçında düdük çalacak.

    kokartlı hakem , 'nın CSKA ile 'nın Roma takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

    'nın şehrindeki Luzhniki Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ile ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
    1. 5.11.2018 13:29
    2. Güncelleme: 5.11.2018 13:29
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