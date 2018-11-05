UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    kokartlı hakem , Avrupa Ligi L Grubu'nda Vidi ile arasında oynanacak maçta görev alacak

    kokartlı hakem , 'ın Vidi ile 'ın takımları arasında 8 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi L Grubu müsabakasını yönetecek.

    Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 5.11.2018 13:52
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