UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Vidi ile PAOK arasında oynanacak maçta görev alacak
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasını yönetecek.
Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
- 5.11.2018 13:52
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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