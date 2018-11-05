FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.