Rafael van der Vaart futbolu bıraktı
Danimarka'nın Esbjerg takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı
Hollanda medyasına konuşan Van der Vaart, sakatlığının bir türlü geçmemesi nedeniyle futbol kariyerini sonlandırdığını belirtti.
Bir süre önce sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kendisi için zor bir karar olduğunu kaydederek, "Bırakmak zorundayım. Bu şekilde zevki kalmıyor ve ben bunu önlemek istiyorum. Böyle daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Van der Vaart, "Hem oynadığım takımlarda hem de Hollanda Milli Takımı'nda kupalar kazandım. Yıllarca en güzel statlarda birçok büyük futbolcu ile oynadım. Bunu çocukken hayal etmeye bile cesaret edemezdim." ifadelerini kullandı.
Profesyonel futbola, 2000 yılında altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan Van der Vaart, daha sonra Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland ve son olarak Esbjerg kulüplerinde top koşturdu.
Van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'nın 3 kez Avrupa Şampiyonası, 2 defa da Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
- 5.11.2018 15:14
- Güncelleme: 5.11.2018 15:39
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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