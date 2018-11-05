Rafael van der Vaart futbolu bıraktı
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Rafael der Vaart futbolu bıraktı

    Rafael van der Vaart futbolu bıraktı

    'nın Esbjerg takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Rafael der Vaart, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı

    medyasına konuşan der Vaart, sakatlığının bir türlü geçmemesi nedeniyle kariyerini sonlandırdığını belirtti.

    Bir süre önce sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kendisi için zor bir karar olduğunu kaydederek, "Bırakmak zorundayım. Bu şekilde zevki kalmıyor ve ben bunu önlemek istiyorum. Böyle daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

    , "Hem oynadığım takımlarda hem de Hollanda 'nda kupalar kazandım. Yıllarca en güzel statlarda birçok büyük futbolcu ile oynadım. Bunu çocukken hayal etmeye bile cesaret edemezdim." ifadelerini kullandı.

    Profesyonel futbola, 2000 yılında altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan Van der Vaart, daha sonra Hamburg, , Tottenham, , Midtjylland ve son olarak Esbjerg kulüplerinde top koşturdu.

    Van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'nın 3 kez Avrupa Şampiyonası, 2 defa da kadrosunda yer aldı.

    1. 5.11.2018 15:14
    2. Güncelleme: 5.11.2018 15:39
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