Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar!

    İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutabileceği iddia edildi.
    4 Kasım 2018 Pazar, 20:07:15 Güncelleme: 20:11:09
    Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar!

    İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, devre arasında takımdan ayrılabilir.

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    Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar!

    Tuttosport gazetesinin haberine göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

    Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar!

    LEIPZIG VEYA FRANKFURT

    Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi..

    Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar!

    Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

    Hakan Çalhanoğlunun yeni adresini açıkladılar!

    GATTUSO: ''SIKINTI YAŞIYOR''
    Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı..

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