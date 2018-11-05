Bulgaristan'ın efsane eski futbolcularından Hristo Stoichkov, ülkesinin, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'la birlikte 2030 Dünya Kupası ev sahipliğine yönelik adaylık planına olumsuz yaklaştı.

Hristo Stoichkov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, "Bulgaristan asla ama asla Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapamaz." dedi.

Ortak adaylık fikrinin de bu düşüncesini değiştirmeyeceğine vurgu yapan Stoichkov, "Bulgaristan, gerek tek başına, gerekse de bölgeden diğer bazı ülkelerle birlikte böyle bir girişimde bulunması halinde, kesinlikle başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir organizasyon için aday olmanın tek başına anlam taşımadığını aktaran efsane futbolcu, "Aday olmak ayrı, o adaylığı bir yere ulaştırmak ise apayrı bir şeydir. Herkes istediği gibi aday olabilir. Bulgaristan, kara yolu veya demir yolu yapımı için aday olabilir ama buna olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan futbolunun en önemli yıldızlarından kabul edilen Stoichkov, Barcelona formasıyla 1994 yılında Ballon d'Or "Altın Top" ödülünü kazanmıştı.

Varna şehrine 2 Kasım Cuma günü düzenlenen Balkan İş Birliği Konseyi toplantısının ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Romanya Başbakanı Viorica Dancila, 4 ülkenin 2030 Dünya Kupası için ortak adaylık başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.