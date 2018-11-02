Arda Turan'dan eşine 2 milyonluk hediye! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'dan eşine 2 milyonluk hediye!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'dan eşine 2 milyonluk hediye!

    Ünlü futbolcu , eşi ’ın ayaklarını yerden kesti. Turan, doğum hediyesi olarak eşine 2 milyon TL değerinde zırhlı cip sipariş etti.

    Berkay ile kavga etmesiyle gündeme gelen futbolcu, oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi için kesenin ağzını açtı.
    Akşam Life'ta yer alan habere göre; eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.
    Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Turan'ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenildi.
    1. 2.11.2018 14:50
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