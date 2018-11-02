Arda Turan'dan eşine 2 milyonluk hediye!
Ünlü futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan’ın ayaklarını yerden kesti. Turan, doğum hediyesi olarak eşine 2 milyon TL değerinde zırhlı cip sipariş etti.
Akşam Life'ta yer alan habere göre; eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.
Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Turan'ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenildi.
- 2.11.2018 14:50
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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