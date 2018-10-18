Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım 2018 tarihlerindeki UEFA Elit Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Eğitimi çalışmalarına ev sahipliği yapacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, TFF VAR Merkezi'nde, UEFA'nın elit hakemlerinin 4 gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirileceği belirtildi. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin de katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemlerin, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştireceği aktarıldı.

Video Yardımcı Hakem Sisteminin, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-2021 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı hatırlatılarak, Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasının, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacağı vurgulandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin de VAR sistemi ile oynanacağı aktarıldı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2021 UEFA Uluslar Ligi final müsabakalarında da VAR Sistemi'nin kullanacağını açıklamıştı.