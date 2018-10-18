UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak

    UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak

    elit hakemlerin, (VAR) sistemi eğitimleri Riva'da yapılacak.

    yapılan açıklamada, "Dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım 2018 tarihlerindeki Elit Hakemlerin Eğitimi çalışmalarına ev sahipliği yapacak." ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, TFF VAR Merkezi'nde, UEFA'nın elit hakemlerinin 4 gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirileceği belirtildi. UEFA Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin de katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemlerin, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştireceği aktarıldı.

    Video Yardımcı Hakem Sisteminin, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-2021 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı hatırlatılarak, Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA müsabakasının, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacağı vurgulandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin de VAR sistemi ile oynanacağı aktarıldı.

    UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2021 UEFA Uluslar Ligi final müsabakalarında da VAR Sistemi'nin kullanacağını açıklamıştı.

    1. 18.10.2018 16:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN