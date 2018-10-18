Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

Brezilyalı futbolcu Diego Souza, Palmeiras'ta birlikte forma giydiği Vagner Love'un o dönem tesislerde bir kadınla yakalandığını açıkladı.
18 Ekim 2018 Perşembe, 15:17:16
Güncelleme: 15:24:35
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Beşiktaş'ın forveti Vagner Love hakkında eski takım arkadaşından itiraf geldi.
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Futbol hayatını Brezilya'nın Taboao Da Serra takımında sürdüren Diego Souza, 2003 yılında birlikte Palmeiras forması giydikleri dönemde yaşadıkları br anısını anlattı.
"KADRO DIŞI BIRAKILDI"
O dönem takım arkadaşının kadro dışı bırakılması hadisesiyle ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Vagner Love'un Palmieras'tan ayrılmasının öncesindeki sürece dair; "Vagner Love tesislerde bir kadınla iş üstünde yakalandı."
"Bu yüzden o dönemki futbol direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı" ifadelerini kullandı.
"BİRDEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
Diego Souza sözlerine; ""Aslında takımın yarısı kız arkadaşlarıyla bu işi yapıyordu ancak yakalanan o oldu." şeklinde devam etti.