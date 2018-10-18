Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Brezilya'dan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    Brezilyalı futbolcu Diego Souza, Palmeiras'ta birlikte forma giydiği Vagner Love'un o dönem tesislerde bir kadınla yakalandığını açıkladı.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 15:17:16 Güncelleme: 15:24:35
    Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    Beşiktaş'ın forveti Vagner Love hakkında eski takım arkadaşından itiraf geldi.

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    Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    Futbol hayatını Brezilya'nın Taboao Da Serra takımında sürdüren Diego Souza, 2003 yılında birlikte Palmeiras forması giydikleri dönemde yaşadıkları br anısını anlattı.

    Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    "KADRO DIŞI BIRAKILDI"

    O dönem takım arkadaşının kadro dışı bırakılması hadisesiyle ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Vagner Love'un Palmieras'tan ayrılmasının öncesindeki sürece dair; "Vagner Love tesislerde bir kadınla iş üstünde yakalandı."

    Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    "Bu yüzden o dönemki futbol direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı" ifadelerini kullandı.

    Brezilyadan şaşırtan Vagner Love açıklaması!

    "BİRDEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

    Diego Souza sözlerine; ""Aslında takımın yarısı kız arkadaşlarıyla bu işi yapıyordu ancak yakalanan o oldu." şeklinde devam etti.

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