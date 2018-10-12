Salah'dan çılgın gol! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Salah'dan çılgın gol!

    Salah'dan çılgın gol!

    takımlarından 'da forma giyen , milli maçta kornerden gol atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

    takımlarından 'da forma giyen , milli maçta kornerden gol atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

    , Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında eSwatini'yi 4-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 45. dakikasında kazanılan korner atışında topun başına geçen 26 yaşındaki Salah, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ve takımının dördüncü golüne imza attı.

    J Grubu'nda üç maçta iki galibiyet elde eden Mısır, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Fotomaç TV on Twitter

    Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Mısır - Svaziland maçında kornerden gol attı. https://t.co/r6zkgzlVdZ

    1. 12.10.2018 22:49
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